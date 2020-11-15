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Рогозин сообщил о сокращении штата «Роскосмоса» и снижении зарплат

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© Александр Рюмин/ТАСС

© Александр Рюмин/ТАСС

Численность аппарата «Роскосмоса» сокращена на 100 человек, а зарплаты менеджеров снижены на 15−20%, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Сейчас у нас режим максимальной экономии», — написал он на своей странице в Facebook.

Глава «Роскосмоса» добавил, что в настоящее время также идет сокращение аппарата Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) со 100 до 15 человек. В октябре ее возглавил Сергей Гуреев.

В беседе с ТАСС Рогозин отметил, что будет проведена оптимизация и транспортных расходов. «С 1 января большая часть руководящего состава ГК пересядет со служебного авто на такси», — пояснил он.

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Как писал ранее ridus.ru, в декабре 2018 года в «Роскосмосе» подготовили «план финансового оздоровления» корпорации, который подразумевает серьезное сокращение штата.

В октябре 2019 года Рогозин заявил, что «Роскосмос» проводит сокращения сотрудников, не имеющих отношения к производственному потенциалу предприятий ракетно-космической отрасли.

Недавно стало известно, что «Роскосмос» подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Поехали!», под которым корпорация планирует наладить выпуск алкоголя, парфюмерии, электроники, канцелярских товаров, одежды и обуви, компьютерных игр. Также в список категорий вошли транспорт и перевозки.

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