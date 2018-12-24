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Роскосмос будет увольнять сотрудников из-за финансового положения

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

В Роскосмосе подготовили «план финансового оздоровления» корпорации, который подразумевает серьезное сокращение штата.

Как рассказал газете «Коммерсант» первый заместитель генерального директора Максим Овчинников, у корпорации весьма «тяжелое финансовое положение».

Наиболее сложная, по его словам, ситуация сложилась в Государственном космическом научно-производственном центре имени Хруничева, который должен банкам около 27 миллиардов рублей. Примерно такую же сумму предприятие задолжало поставщикам и кооперирующим организациям.

Овчинников отметил, что центр начнет приносить прибыль в том случае, если в Омске будет развернут полный цикл производства ракет «Ангара».

Кроме того, по словам замгендиректора, проблемная ситуация сложилась в ракетно-космической корпорации «Энергия», где есть «серьезная финансовая дыра».

«Все считают, что Роскосмос — это нечто очень прогрессивное и развитое, лидер во всех отношениях, — так, наверное, все мы привыкли думать. Но когда я оказался здесь, то не смог поверить в масштаб всех проблем», — рассказал изданию Овчинников.

Как писал «Ридус», на днях глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пообещал увеличить скорость доставки космонавтов и космических туристов к МКС. По словам чиновника, уже в 2020 году время перелета должно сократиться до 3 часов, что сопоставимо со временем выполнения рейса Москва — Брюссель.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал Роскосмос рекордсменом по финансовым нарушениям, отметив неправильное проведение процедуры закупок.

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