Тихановская собралась создать в Белоруссии «Народный трибунал»

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о планах по созданию в стране «Народного трибунала».

По ее словам, он необходим, поскольку государственная судебная система бездействует.

Тихановская утверждает, что Белоруссия превратилась в «место преступления», а «Александр Лукашенко и его пособники — террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления».

«Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее», — написала она в своем телеграм-канале.

Политик считает, что ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон — «от членов избирательных комиссий и провластных наблюдателей до чиновников, идеологов и офицеров, отдававших и выполнявших преступные приказы».

По замыслу Тихановской, «остановить беззаконие» призван «план Народного трибунала», в рамках которого предстоит «нейтрализовать идеологов и пособников режима, собирать и проверять доказательства преступлений режима».

Она также пообещала, что на платформе «Голос» будет проведен «процесс Народного обвинения по материалам, собранным через систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений».

Кроме того, Тихановская наметила на 20 декабря проведение в Белоруссии самого массового марша с заявлением Народного обвинения.

Напомним, 13 октября экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила «народный ультиматум» действующему главе государства Александру Лукашенко, дав на его исполнение 13 дней. Оппозиция ожидала, что за это время Лукашенко остановит «насилие на улицах», освободит задержанных и объявит о своей отставке.

По истечение срока ультиматума 26 октября в Белоруссии началась общенациональная забастовка.



Тихановская заявила, что иностранные фонды помощи бастующим белорусам собрали более 7 млн долларов.



Она также заверила, что Европа готова потратить миллиарды долларов на поддержку будущих реформ в республике в случае смены власти. По ее словам, многие страны ЕС, включая Польшу, Румынию и Литву, уже подготовили проект помощи будущим реформам.

