найти ×
   
  • USD +0.21
    77.33
  • EUR +0.51
    91.32
СохранитьСохранено0
×

112776

Лукашенко предположил, сколько еще пробудет на посту президента

Small f1a6d446e0
© Сергей Шелег/БелТА/ТАСС

© Сергей Шелег/БелТА/ТАСС

В интервью российским и зарубежным СМИ президент Белоруссии Александр Лукашенко порассуждал о том, сколько лет он еще пробудет на посту главы государства.

В частности, он заявил, что точно не останется в этой должности еще двадцать лет.

Лукашенко также допустил, что и через пять лет уже не будет возглавлять государство.

«Двадцать лет я президентом точно не буду. Мне кажется, что и пять лет я не буду», — цитирует его «РИА Новости».

Он пояснил, что это предположение исходит из той конструкции, которую он пытается выстроить.

Кроме того, белорусский лидер высказал свое мнение по поводу того, сколько еще могут продлиться акции протеста. Лукашенко полагает, что организаторы протестов будут стараться выводить людей на улицы до весны будущего года. «Они спят и видят, чтобы дотерпеть, довести людей до весны», — приводит его слова ТАСС. Он пояснил, что оппозиционеры рассчитывают на то, что к весне экономика в стране рухнет, и тогда им с ним будет легче справиться.

Лукашенко добавил, что среди выходящих на улицы участников протестов «тысяча-полторы — это боевики, а не радикалы».

Как писал ранее ridus.ru, президент Белоруссии заявил, что не намерен использовать сценарий транзита власти по примеру некоторых других постсоветских стран. Он также категорически отверг возможность своей досрочной отставки.

Тем временем бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о планах по созданию в стране «Народного трибунала».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

Животные
«Трудная победа»: как кот сразился с заводной игрушкой
303221читать позжечитаю позже
Юмор
Миссия невыполнима: авантюры котов попали на видео
19020208читать позжечитаю позже

главное


Спорт
А нужен ли России такой футбол

О судьях, ВАР, «Зените» и «Газпроме».

21243400читать позжечитаю позже

Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным14 мая

Слова благодарности скромной героине из соседнего двора.

92118907читать позжечитаю позже