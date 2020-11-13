Лукашенко предположил, сколько еще пробудет на посту президента

В интервью российским и зарубежным СМИ президент Белоруссии Александр Лукашенко порассуждал о том, сколько лет он еще пробудет на посту главы государства.

В частности, он заявил, что точно не останется в этой должности еще двадцать лет.

Лукашенко также допустил, что и через пять лет уже не будет возглавлять государство.

«Двадцать лет я президентом точно не буду. Мне кажется, что и пять лет я не буду», — цитирует его «РИА Новости».

Он пояснил, что это предположение исходит из той конструкции, которую он пытается выстроить.

Кроме того, белорусский лидер высказал свое мнение по поводу того, сколько еще могут продлиться акции протеста. Лукашенко полагает, что организаторы протестов будут стараться выводить людей на улицы до весны будущего года. «Они спят и видят, чтобы дотерпеть, довести людей до весны», — приводит его слова ТАСС. Он пояснил, что оппозиционеры рассчитывают на то, что к весне экономика в стране рухнет, и тогда им с ним будет легче справиться.

Лукашенко добавил, что среди выходящих на улицы участников протестов «тысяча-полторы — это боевики, а не радикалы».

Как писал ранее ridus.ru, президент Белоруссии заявил, что не намерен использовать сценарий транзита власти по примеру некоторых других постсоветских стран. Он также категорически отверг возможность своей досрочной отставки.

Тем временем бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о планах по созданию в стране «Народного трибунала».