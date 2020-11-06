Штаб Трампа назвал ложными прогнозы о победе Байдена

Сославшись на наличие нарушений в ряде штатов, предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа подверг сомнению правдивость прогнозов о победе кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.

В штабе напомнили, что выборы еще не закончены, а ошибочные прогнозы о победе Байдена основаны на результатах в четырех штатах, которые еще далеки от окончательных.

В частности, штаб Трампа обратил внимание, что при пересчете голосов в Джорджии будут обнаружены «ненадлежащим образом собранные» бюллетени, в результате чего выяснится, что победил в этом штате нынешний глава Белого дома.

Кроме того, указывается на наличие большого количества нарушений в Неваде и Пенсильвании. Штаб Трампа также не сомневается в его победе в Аризоне.

«Байден полагается на эти штаты в своих фальшивых претензиях на Белый дом, — приводит ТАСС заявление штаба. — Когда результаты выборов будут окончательными, президент Трамп будет переизбран».

Ранее стало известно, что Байден увеличил отрыв от Трампа в одном из ключевых штатов — Пенсильвании — на более чем тысячу голосов. В итоге отрыв Байдена от Трампа составляет 6817 голосов. В процентном выражении у демократа 49,4%, а у республиканца — 49,3%, сообщает «РИА Новости».

Напомним, выборы президента в США состоялись 3 ноября. Однако в стране по-прежнему продолжается процесс подсчета голосов, который может занять несколько дней. Для победы кандидату нужно получить 270 голосов членов коллегии выборщиков из 538.

Как известно, 4 ноября советник штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена адвокат Боб Бауэр заявил о его победе на выборах, а 5 ноября уже Трамп объявил, что его можно считать переизбранным на второй срок «с исторически рекордными цифрами», если отбросить данные, которые его сторонники считают сфальсифицированными.