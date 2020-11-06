найти ×
   
  • USD -1.27
    77.19
  • EUR -0.77
    91.35
СохранитьСохранено0
×

106810

Штаб Трампа назвал ложными прогнозы о победе Байдена

Small f1a6d446e0
© AP/TASS

© AP/TASS

Сославшись на наличие нарушений в ряде штатов, предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа подверг сомнению правдивость прогнозов о победе кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.

В штабе напомнили, что выборы еще не закончены, а ошибочные прогнозы о победе Байдена основаны на результатах в четырех штатах, которые еще далеки от окончательных.

В частности, штаб Трампа обратил внимание, что при пересчете голосов в Джорджии будут обнаружены «ненадлежащим образом собранные» бюллетени, в результате чего выяснится, что победил в этом штате нынешний глава Белого дома.

Кроме того, указывается на наличие большого количества нарушений в Неваде и Пенсильвании. Штаб Трампа также не сомневается в его победе в Аризоне.

«Байден полагается на эти штаты в своих фальшивых претензиях на Белый дом, — приводит ТАСС заявление штаба. — Когда результаты выборов будут окончательными, президент Трамп будет переизбран».

Ранее стало известно, что Байден увеличил отрыв от Трампа в одном из ключевых штатов — Пенсильвании — на более чем тысячу голосов. В итоге отрыв Байдена от Трампа составляет 6817 голосов. В процентном выражении у демократа 49,4%, а у республиканца — 49,3%, сообщает «РИА Новости».

Напомним, выборы президента в США состоялись 3 ноября. Однако в стране по-прежнему продолжается процесс подсчета голосов, который может занять несколько дней. Для победы кандидату нужно получить 270 голосов членов коллегии выборщиков из 538.

Как известно, 4 ноября советник штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена адвокат Боб Бауэр заявил о его победе на выборах, а 5 ноября уже Трамп объявил, что его можно считать переизбранным на второй срок «с исторически рекордными цифрами», если отбросить данные, которые его сторонники считают сфальсифицированными.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Космос
Эксперт оценил угрозу «ложного» астероида 2020 SO для спутников Земли
308887читать позжечитаю позже
Космос
Что привезет с астероида Бенну станция OSIRIS-REx
008933читать позжечитаю позже

главное


Юмор
Миссия невыполнима: авантюры котов попали на видео

Иногда наши питомцы творят удивительные вещи.

18020208читать позжечитаю позже

Юмор
«Не ломай кайф»: разборка котов попала на видео23 сентября

Не стоит мешать другу наслаждаться приятным моментом.

5020499читать позжечитаю позже