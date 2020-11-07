Стали известны подробности нападения на священника в Лионе
- 07 ноября 2020, 17:19
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Подозреваемым в нападении на православного священника Николаса Какавалакиса в Лионе оказался 40-летний гражданин Грузии Георгий П.
Операция по его задержанию была проведена в Лионе 6 ноября.
Также была задержана его 35-летняя жена, родившаяся в России.
Как сообщает газета Le Parisien, задержанный признался, что стрелял в 52-летнего священника, из-за того, что тот состоял в любовной связи с его женой.
При этом мужчина утверждает, что не собирался убивать священника. По словам стрелявшего, ружье он выбросил в реку Сону.
При обыске в квартире подозреваемого было найдено оружие, однако оно не имеет отношения к данному преступлению.
Священник, по началу сообщивший, что не знаком с нападавшим, раскрыл его личность после того, как вышел из комы.
Супруга Георгия П. подтвердила следователям, что находилась в любовных отношениях со священником. В то же время она утверждает, что не знала о планах мужа напасть на этого человека.
По данным издания, Какавалакис скоро покинет пост настоятеля храма. В последнее время он уже не проводил там служб.
Напомним, 31 октября во французском Лионе рядом с греческой церковью произошла стрельба. Неизвестный дважды выстрелил из обреза, сделанного из охотничьего ружья, в живот 52-летнему священнику, когда тот закрывал храм. В результате священник был тяжело ранен и доставлен в больницу.
В тот же день полиция задержала подозреваемого в кафе, однако вскоре отпустила его из-за отсутствия доказательств.
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