Стали известны подробности нападения на священника в Лионе

Подозреваемым в нападении на православного священника Николаса Какавалакиса в Лионе оказался 40-летний гражданин Грузии Георгий П.

Операция по его задержанию была проведена в Лионе 6 ноября.

Также была задержана его 35-летняя жена, родившаяся в России.



Как сообщает газета Le Parisien, задержанный признался, что стрелял в 52-летнего священника, из-за того, что тот состоял в любовной связи с его женой.

При этом мужчина утверждает, что не собирался убивать священника. По словам стрелявшего, ружье он выбросил в реку Сону.

При обыске в квартире подозреваемого было найдено оружие, однако оно не имеет отношения к данному преступлению.

Священник, по началу сообщивший, что не знаком с нападавшим, раскрыл его личность после того, как вышел из комы.

Супруга Георгия П. подтвердила следователям, что находилась в любовных отношениях со священником. В то же время она утверждает, что не знала о планах мужа напасть на этого человека.

По данным издания, Какавалакис скоро покинет пост настоятеля храма. В последнее время он уже не проводил там служб.

Напомним, 31 октября во французском Лионе рядом с греческой церковью произошла стрельба. Неизвестный дважды выстрелил из обреза, сделанного из охотничьего ружья, в живот 52-летнему священнику, когда тот закрывал храм. В результате священник был тяжело ранен и доставлен в больницу.



В тот же день полиция задержала подозреваемого в кафе, однако вскоре отпустила его из-за отсутствия доказательств.