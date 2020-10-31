В Лионе задержали подозреваемого в покушении на православного священника

Подозреваемый в покушении на православного священника в Лионе был задержан французскими правоохранителями.

Его задержали в одном из кафе в 3-м округе.

Человека, показавшегося им подозрительным, заметили в закусочной пожарные. Сотрудники муниципальной полиции провели задержание.

Оружия при задержанном не обнаружили, сообщает Le Progres.

Как писал ранее ridus.ru, во французском Лионе рядом с греческой церковью произошла стрельба. Неизвестный дважды выстрелил из обреза, сделанного из охотничьего ружья, в живот 52-летнему священнику, когда тот закрывал храм. В результате священник был тяжело ранен и находится сейчас в больнице.

Этот инцидент произошел через два дня после того, как 29 октября в Ницце вооруженный ножом мужчина напал на прихожан базилики Нотр-Дам, убив трех человек. Среди погибших был священник. Нападавший был тяжело ранен и задержан полицией. Как ранее писал ridus.ru, убийца кричал «Аллах акбар», даже когда ему оказывали медпомощь.

Вскоре выяснилось, что задержанный — выходец из Туниса.

Спустя два часа в Авиньоне мужчина угрожал ножом прохожим и бросился на полицейских с криком «Аллах акбар». В ответ стражи порядка открыли огонь.

Третье нападение за день произошло в Лионе, где афганский мигрант с просроченным французским временным видом на жительство планировал совершить теракт в трамвае. Полиция задержала вооруженного ножом мужчину у железнодорожного вокзала.