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В Лионе неизвестный выстрелил в священника

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кадр из видео

кадр из видео

Во французском Лионе рядом с греческой церковью произошла стрельба.

Неизвестный открыл огонь из дробовика по священнику, когда тот закрывал храм.

По информации AFP, священник был тяжело ранен. Сейчас он находится в больнице.

Стрелявший скрылся с места преступления. В настоящее время его разыскивает полиция.

Район города, где произошел инцидент, оцеплен. На месте работают службы безопасности и спасатели.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в полиции, злоумышленник дважды выстрелил священнику в живот и убежал. Две пули попали пострадавшему в печень.

По информации канала BFMTV, священник — грек по национальности. Ему 52 года, он отец троих детей. По его словам, напавший на него человек ему не знаком.

Напомним, 29 октября в Ницце вооруженный ножом мужчина напал на прихожан базилики Нотр-Дам, убив трех человек. Среди погибших был священник. Нападавший был тяжело ранен и задержан полицией, его личность пока не установлена. Как ранее писал ridus.ru, убийца кричал «Аллах акбар», даже когда ему оказывали медпомощь после задержания.

Спустя два часа в Авиньоне мужчина угрожал ножом прохожим и бросился на полицейских с криком «Аллах акбар». В ответ стражи порядка открыли огонь.

Третье нападение за день произошло в Лионе, где афганский мигрант с просроченным французским временным видом на жительство планировал совершить теракт в трамвае. Полиция задержала вооруженного ножом мужчину у железнодорожного вокзала.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс о переводе плана борьбы с терроризмом Vigipirate, который постоянно действует во Франции в последние годы, на высший уровень.

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