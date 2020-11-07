«Истина восторжествовала»: глава МВД подвел черту под делом Ефремова

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прокомментировал итоги судебного разбирательства по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

«Истина восторжествовала, и виновный понес заслуженное наказание», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Глава МВД отметил, что ко всем нужно относиться одинаково, и других вариантов здесь просто нет.

В ответ на просьбу ведущего программы оценить «балаган с судом над Михаилом Ефремовым» министр обратил внимание, насколько тяжело проходят дела «по привлечению к заслуженной ответственности подобного рода водителей».

«Это ведь сколько мук ада нужно пройти и следователям, и сотрудникам, чтобы выявить, доказать, изобличить подобного рода горе-водителей и привлечь их к установленной законом ответственности, — цитирует Колокольцева газета „Известия“. — Каких только эпитетов не наслушались органы следствия в свой адрес и со стороны общественных защитников, и со стороны адвокатов».

Накануне стало известно, что Ефремова, приговоренного к 7,5 годам лишения свободы, отправили из столичного СИЗО-5 к месту отбывания наказания. В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что он этапирован в колонию в Белгородской области.

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Напомним, 22 октября Мосгорсуд вынес вердикт по апелляционной жалобе защиты Ефремова на приговор артисту по делу о смертельном ДТП, которое он устроил в центре столицы. Ему сократили срок лишения свободы на полгода — с 8 до 7,5 лет в колонии общего режима. При этом адвокаты актера настаивали на замене реального срока наказанием, не связанным с лишением свободы.

По словам адвоката Виолетты Волковой, Ефремов мог рассчитывать на 5 лет колонии-поселения, однако отсутствие раскаяния и циничное поведение артиста во время судебного процесса исключило более мягкое наказание для него.