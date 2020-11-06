Ефремова отправили из СИЗО в колонию

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к 7,5 годам лишения свободы, отправлен к месту отбывания наказания.

При этом в пресс-службе столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) не назвали конкретного исправительного учреждения, в которое направлен осужденный.

В ведомстве сообщили, что администрация СИЗО уведомит об этом одного из родственников Ефремова.

Как рассказал «Интерфаксу» информированный источник, актер будет отбывать наказание в исправительной колонии в одном из регионов России. «Ефремов будет этапирован в одну из колоний страны», — сказал собеседник агентства, не уточнив, в какую именно.

Позже в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что Ефремов направлен в колонию в Белгородской области, пишет газета «Известия».



Ранее он изъявлял желание отбывать наказание в хозотряде при СИЗО-5 в Москве.

Напомним, 22 октября Мосгорсуд вынес вердикт по апелляционной жалобе защиты Ефремова на приговор артисту по делу о смертельном ДТП, которое он устроил в центре столицы. Ему сократили срок лишения свободы на полгода — с 8 до 7,5 лет в колонии общего режима. При этом адвокаты актера настаивали на замене реального срока наказанием, не связанным с лишением свободы.

По словам адвоката Виолетты Волковой, Ефремов мог рассчитывать на 5 лет колонии-поселения, однако отсутствие раскаяния и циничное поведение артиста во время судебного процесса исключило более мягкое наказание для него.

Пользователи Сети, обсуждавшие дело Михаила Ефремова, остались не удовлетворены решением суда — причем как сторонники артиста, так и недоброжелатели. Первые считают смягчение приговора издевательски незначительным, вторые недовольны тем, что апелляция оказалась успешной в принципе. Они мрачно предрекают, что вскоре Ефремов незаметно выйдет на свободу под тем или иным предлогом.