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Адвокат заявила, что Ефремов сам лишил себя более мягкого приговора

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© Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

© Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Отсутствие раскаяния и циничное поведение актера Михаила Ефремова во время судебного процесса исключило более мягкое наказание для него, объяснила адвокат Виолетта Волкова

Напомним, 22 октября Мосгорсуд вынес вердикт по апелляционной жалобе защиты Ефремова на приговор артисту по делу о смертельном ДТП, которое он устроил в центре столицы. Ему сократили срок лишения свободы на полгода — с 8 до 7,5 лет в колонии общего режима.

При этом адвокаты актера настаивали на замене реального срока наказанием, не связанным с лишением свободы.

По словам Волковой, суд мог назначить Ефремову минимальное наказание по статье 58 п. 1 ч. 1 п. — 5 лет колонии-поселения. «При правильном процессуальном поведении могло быть применено наказание, не связанное с помещением в колонию общего режима, — предположила она в беседе с ФАН. — Колония общего режима применяется в особых случаях».

Адвокат убеждена, что именно вызывающее поведение Ефремова в суде лишило его возможности отбывать наказание в колонии-поселении. «Очень циничное отношение к потерпевшей стороне, постоянные пререкания с адвокатами потерпевших, — пояснила Волкова в интервью. — Все это судом было оценено и субъективно, и объективно».

Она отметила, что, хотя Мосгорсуд и смягчил приговор с учетом смягчающих мер — был возмещен ущерб потерпевшим, признал вину, хорошо пытается себя вести — режим остался прежним.

Пользователи Сети, обсуждавшие дело Михаила Ефремова, остались не удовлетворены решением суда — причем как сторонники артиста, так и недоброжелатели. Первые считают смягчение приговора издевательски незначительным, вторые недовольны тем, что апелляция оказалась успешной в принципе. Они мрачно предрекают, что вскоре Ефремов незаметно выйдет на свободу под тем или иным предлогом.

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