Жители Екатеринбурга с признаками COVID-19 не могут попасть к врачу

В Екатеринбурге стало практически невозможно попасть на прием к врачу тем, у кого наблюдаются симптомы коронавируса.

Одного горожанина с температурой не пустили к терапевту, а другому предложили записаться в очередь под 470-м номером.

В частности, критическая ситуация сложилась в поликлинике № 3 ЦГБ № 7, где к врачу можно попасть, только простояв в очереди из сотен человек.

В беседе с URA.RU заболевший пожаловался, что весь день пытался вызвать врача на дом, но в поликлинике трубку не брали. «Дозвонился только к 17 часам, где мне сказали, что я буду 470-м в очереди, и предложили прийти самому в кабинет неотложной помощи», — поделился мужчина.

Другой собеседник издания сообщил, что пришел поликлинику № 3, но к врачу так и не попал, поскольку к терапевту не пускают с температурой. «Отправили в очередь человек в 50 из таких же температурников, я посидел несколько часов и пошел домой», — рассказал он.

Мужчина добавил, что ему с трудом удалось записаться на прием в платную клинику на следующий день. По его словам, с температурой не хотят принимать нигде.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга с диагнозом COVID-19 ждала прихода врача пять дней и в итоге назначила себе лечение сама.