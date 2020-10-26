Жительница Екатеринбурга с диагнозом COVID пять дней ждала дома врача

Заболевшая коронавирусом жительница Екатеринбурга ждет прихода врача вот уже пять дней.

По словам женщины, ей стало плохо еще в четверг, 22 октября.

На следующий день она вызвала участкового врача, ей сказали: «Ждите».

«До поликлиники дозвониться не могу: впечатление, что там трубка просто снята», — рассказала Мария в беседе с URA.RU.

Она уточнила, что сдала платный тест на коронавирус (за мазком к ней приехали домой), и он показал положительный результат.

Не дождавшись помощи специалиста, Мария назначила себе лечение сама. «Пью то, что сама себе прописала: сумамед, гриппферон, витамин С, витамин D, римантадин, аципол», — призналась собеседница издания.

В понедельник, 26 октября, ей удалось дозвониться до скорой помощи, вызов приняли, но сказали, что поскольку состояние не тяжелое (нет одышки и высокой температуры), то выезжать к ней не будут, а перенаправят ее вызов в отделение «неотложки» районной поликлиники.

За минувшие сутки в Свердловской области выявлен 281 новый случай COVID. Из-за осложнившейся эпидемиологической обстановки глава региона ввел новые ограничения.

Ранее сообщалось, что в Москве 97-летняя участница битвы под Сталинградом была брошена медиками в подъезде ее дома после выписки из больницы, где она проходила лечение от коронавируса. Женщину в тяжелом состоянии доставили до ее дома и оставили в подъезде.