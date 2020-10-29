В Лионе предотвратили теракт. Это могло стать третьим нападением за день

Полиция французского города Лион задержала у железнодорожного вокзала вооруженного ножом мужчину.

По данным местных СМИ, он готовился совершить нападение.

Как сообщили источники в полиции, подозреваемый намеревался сесть в трамвай и совершить теракт. Уже установлено, что задержанный является афганским мигрантом с просроченным французским временным видом на жительство. Сейчас следователи изучают содержимое его телефона, чтобы выявить его связи в стране и за ее пределами.



Ранее сообщалось, что план борьбы с терроризмом Vigipirate, который постоянно действует во Франции в последние годы, переведен на высший уровень.

Напомним, 29 октября в Ницце вооруженный ножом мужчина напал на прихожан базилики Нотр-Дам, убив трех человек. Среди погибших был священник. Нападавший был тяжело ранен и задержан полицией, его личность пока не установлена. Как ранее писал ridus.ru, убийца кричал «Аллах акбар», даже когда ему оказывали медпомощь после задержания. © EPA/TASS

Спустя два часа в Авиньоне мужчина угрожал ножом прохожим и бросился на полицейских с криком «Аллах акбар». В ответ стражи порядка открыли огонь.