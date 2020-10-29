Добровинского лишили статуса адвоката на два года

Александр Добровинский, представлявший интересы потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, был лишен на два года статуса адвоката.

Об этом объявил совет Адвокатской палаты Москвы.

«Принято решение о прекращении статуса адвоката Александра Добровинского с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе палаты.

«Такое решение совета Адвокатской палаты Москвы меня удивило и возмутило, — заявил ТАСС Добровинский. — Я, конечно, обращусь в суд и буду его обжаловать, поскольку дорожу статусом адвоката».

По его словам, поскольку квалификационная комиссия не признала в его действиях дисциплинарного проступка, это решение стало для него полнейшей неожиданностью.

Он добавил, что «адвокатское сообщество оказалось гораздо более враждебным к своему же члену», чем Минюст, который, обладая правом прекращения статуса адвоката, такого предложения не выдвигал.

«В любом случае моя деятельность, конечно, на этом не прекращается, дела я буду вести по доверенности, своих клиентов не бросаю», — подытожил Добровинский. Он также пообещал бороться за восстановление статуса на законных основаниях, поскольку звание адвоката для него не пустые слова.

Напомним, ранее статуса адвоката лишили Эльмана Пашаева, защищавшего Михаила Ефремова.

Артист в итоге был осужден на 7,5 лет лишения свободы. От услуг Пашаева он отказался.