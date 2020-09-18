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Пашаева лишили статуса адвоката

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© Александр Щербак/ТАСС

© Александр Щербак/ТАСС

Эльман Пашаев, защищавший в суде актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, был лишен статуса адвоката.

Такое решение принял совет Адвокатской палаты Северной Осетии.

В действиях Пашаева квалифколлегия палаты нашла наличие дисциплинарного проступка.

По информации «РЕН ТВ», Пашаев присутствовал на заседании и перед его началом выразил надежду на то, что решение будет «справедливым».

Как отмечает Baza, Пашаева ранее лишали статуса адвоката в Москве, Краснодарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

Ефремов же теперь может добиться пересмотра своего дела, подав жалобу на Пашаева в Адвокатскую палату.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции РФ объявило о своем намерении добиваться лишения статуса адвоката Эльмана Пашаева. Кроме того, в Минюсте подняли вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности адвоката Александра Добровинского, представлявшего интересы потерпевшей стороны.

Ранее Пашаев заявил, что защищал Михаила Ефремова бесплатно и удовлетворен проделанной работой. Он также выразил мнение, что актера еще могут оправдать, поскольку основания для такого решения со стороны суда высшей инстанции имеются.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил заслуженного артиста России Михаила Ефремова, устроившего в столице ДТП со смертельным исходом, к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего.

Накануне Ефремов заявил, что Пашаев «подставил его на эти восемь лет».

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Путин рассказал о роли победителей конкурса «Лидеры России» в ВПК

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© пресс-служба Кремля

© пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии РФ. Мероприятие было посвящено грядущему Дню оружейника и проходило в формате видеоконференции.

Особое внимание глава государства уделил кадровым вопросам отрасли. По словам Путина, «федеральный и президентский резерв кадров, а также конкурс „Лидеры России“ зарекомендовали себя с самой лучшей стороны».

© пресс-служба Кремля

«Специалисты, прошедшие такой строгий отбор, уже работают на разных уровнях власти. С мая этого года такая работа началась и на предприятиях ОПК, по четырем направлениям уже идет эта работа. Уже отобраны 55 перспективных профессионалов и действительно настоящих лидеров, которые сейчас учатся стратегическому планированию деятельности оборонных предприятий, организации работы крупных трудовых и научных коллективов, управлению портфелем заказов и финансами», — сказал Путин.

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