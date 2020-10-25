Ефремов выразил надежду на смягчение приговора

Актер Михаил Ефремов, осужденный на семь с половиной лет лишения свободы за смертельное ДТП, все еще надеется на смягчение приговора.

Об этом сообщил ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, навестивший артиста в СИЗО-5 вместе с коллегами.

По словам Мельникова, актера огорчил приговор, но при этом он остался удовлетворен работой своих новых адвокатов. По мнению Ефремова, на приговор повлиял резонанс дела, заявил правозащитник.

«Михаил Ефремов надеется на смягчение приговора в кассационной инстанции», — уточнил член ОНК в интервью «РИА Новости».

Мельников добавил, что актер не знает, в какую колонию его отправят. «Мое распределение произойдет не моим хотением, а решением руководства ФСИН, в соответствии с законодательством», — привел слова Ефремова правозащитник.

Напомним, 22 октября Мосгорсуд вынес вердикт по апелляционной жалобе защиты Ефремова на приговор артисту по делу о смертельном ДТП, которое он устроил в центре столицы. Ему сократили срок лишения свободы на полгода — с 8 до 7,5 лет в колонии общего режима. При этом адвокаты актера настаивали на замене реального срока наказанием, не связанным с лишением свободы.

По словам адвоката Виолетты Волковой, Ефремов мог рассчитывать на 5 лет колонии-поселения, однако отсутствие раскаяния и циничное поведение артиста во время судебного процесса исключило более мягкое наказание для него.

Пользователи Сети, обсуждавшие дело Михаила Ефремова, остались не удовлетворены решением суда — причем как сторонники артиста, так и недоброжелатели. Первые считают смягчение приговора издевательски незначительным, вторые недовольны тем, что апелляция оказалась успешной в принципе. Они мрачно предрекают, что вскоре Ефремов незаметно выйдет на свободу под тем или иным предлогом.