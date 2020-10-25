Рогозин: США не смогут реализовать свою лунную программу без помощи России

Ни одно государство не справится с освоением Луны в одиночку, оно возможно только в международной кооперации, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, будущее покорение Луны не сможет быть национализировано какой-то одной страной.

«Они не обойдутся без нас», — сказал Рогозин в эфире Первого канала, комментируя планы США по освоению Луны.

Глава «Роскосмоса» выразил уверенность в том, что российско-американское сотрудничество в космической области продолжится в любом случае.

«Мы придем на помощь американцам. Я думаю, что американцы не откажутся оказать нам помощь», — цитирует его «Интерфакс».

Как отмечает агентство, в настоящий момент NASA реализует проект возобновления полетов на Луну Artemis («Артемида») совместно с европейским и японским космическими агентствами.

За последние годы «каналы прямой связи между госкорпорацией «Роскосмос» и NASA по целому ряду направлений заметно истощились, констатировал в мае замгендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Он отметил, что амбициозные проекты, связанные с освоением Луны, могли бы стать важным фактором для взаимодействия двух стран в непростое время.

В свою очередь Рогозин сравнил планы США по самостоятельной добыче ресурсов на Луне с действиями Вашингтона на Ближнем Востоке.

Как писал ранее ridus.ru, астрономы NASA рассказали о своих планах по покорению Луны. По расчетам специалистов, для космической программы «Артемида» потребуется около 28 миллионов долларов. Подготовка к полету на Луну уже активно ведется, заявили в американском агентстве. Если все пойдет по плану, то первый полет на спутник состоится в 2024 году.

«Роскосмос» также назвал условия для пилотируемых полетов на Луну, первый из которых запланировал на 2030 год. Чтобы отправить на Луну российскую пилотируемую экспедицию, потребуются два пуска ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей».