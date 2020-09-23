В NASA рассказали, сколько денег уйдет на реализацию лунной миссии

Астрономы NASA рассказали о своих планах по покорению Луны. По расчетам специалистов, для космической программы «Артемида» потребуется около 28 миллионов долларов.

Подготовка к полету на Луну уже активно ведется, заявили в американском агентстве. Если все пойдет по плану, то первый полет на спутник состоится в 2024 году.

Через три года мы вернемся на Луну не только ради экономической выгоды, но и для научных открытий. Впервые на естественный спутник Земли высадится женщина, которая также займется научными исследованиями, — сообщили в NASA.

Из 28 миллиардов долларов, которые NASA использует для реализации программы, 7,6 миллиарда долларов уйдут только на подготовку и запуск ракеты. Около 16,2 миллиарда долларов выделено на программу посадки человека на Луну, в рамках которой ученые создадут и протестируют посадочный лунный модуль.



Около 518 миллионов долларов заложено в бюджете на лунные скафандры, 552 миллиона — на наземную логистику, 1,2 миллиарда — на изучение современных технологий и еще 1,9 миллиарда — непосредственно на лунную программу.

Главное отличие «Артемиды» от «Аполлона» — первой лунной миссии — в том, что NASA собирается предварительно разместить на поверхности Луны необходимое оборудование, включая ровер для передвижения. Луноходом можно будет управлять дистанционно.



Луноход и другое научное оборудование планируют заранее доставить на Луну. Несмотря на масштабность миссии, люди не сразу поселятся на нашем спутнике.



Сначала они останутся на поверхности Луны в течение 6,5 дней — вдвое больше, чем во времена «Аполлона». За неделю они проведут несколько научных экспериментов, а также совершат четыре выхода в открытый космос.



Постепенно время пребывания на Луне будет увеличиваться, и к концу десятилетия NASA собирается увеличить численность экипажа до четырех астронавтов, а длительность пребывания на поверхности — до 14 дней.

Со временем на Луне построят жилой модуль, где можно будет находиться без скафандров, а также новые технологии позволят использовать лунные ресурсы для добычи воды.