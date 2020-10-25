Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в Белоруссии

Подводя итоги прошедшего 25 октября марша в честь «народного ультиматума», экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что мирный протест — это постоянная созидательная сила, которую и продемонстрировали белорусы.

При этом, по ее словам, режим сегодня снова показал, что насилие — единственное, на что он способен.

«Но взрывать светошумовые гранаты в топе людей и под окнами роддомов — это не сила, — написала она в своем Telegram-канале. — Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей».

«Этот режим теряет власть, поэтому завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка», — объявила Тихановская, заверив, что белорусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. «И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность», — подытожила политик.

Напомним, 13 октября экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила «народный ультиматум» действующему главе государства Александру Лукашенко, дав на его исполнение 13 дней. Оппозиция ожидает, что за это время Лукашенко остановит «насилие на улицах», освободит задержанных и объявит о своей отставке. В противном случае 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

В последний день «народного ультиматума» на улицы Минска вышли более 100 тысяч протестующих. Они собрались на площади Свободы в центре города и двинулись в сторону стелы «Минск — город-герой».



Для разгона протестующих в Минске применили светошумовые гранаты. По словам очевидцев, есть пострадавшие от действий силовиков.

