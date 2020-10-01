Рублю предсказали подорожание к концу 2020 года

К концу 2020 года российская валюта может укрепиться до 70−75 рублей за доллар, считает ряд экспертов.

Они отметили, что в последних числах сентября падение рубля было чрезмерным, поэтому до конца недели прогнозный диапазон находится на уровне 76−79 рублей за доллар.

По словам экспертов, укреплению рубля будут также способствовать дополнительные интервенции Центробанка.

Кроме того, на подорожание рубля могут повлиять распоряжение правительства РФ, обязывающее госкомпании продать часть валюты, и снижение геополитической напряженности вокруг ситуации с Нагорным Карабахом.

Как рассказали аналитики газете «Известия», низкий госдолг и хорошая динамика ВВП также позволяют говорить о возможном укреплении нацвалюты к концу года.

Ранее стало известно, что на открытии торгов курс доллара уменьшился на 52 копейки — до 77,11 рубля, а курс евро снизился на 41 копейку и составил 90,65 рубля.

Также сообщалось, что руководство Центробанка приняло решение дополнительно продавать валюту на внутреннем рынке с 1 октября по 30 декабря на сумму 2,9 миллиарда рублей в день.

Как писал ridus.ru, экономист Нарек Авакян предположил, что курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и даже ниже. Вероятно, это произойдет уже через месяц или полтора. По его словам, такое резкое падение рубля может быть связано с ситуацией в Белоруссии и отравлением Алексея Навального.

Напомним, еще в конце июня Герман Греф предсказывал, что доллар подешевеет до 60 рублей уже к концу текущего года, если не случится второй волны коронавируса. Правда, одновременно Греф подчеркнул непредсказуемость ситуации с COVID-19 и оговорился, что в случае второй волны возможны колебания рубля.