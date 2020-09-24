Экономист предрек обрушение курса валюты до 100 рублей за доллар

Курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и даже ниже.

Вероятно, это произойдет уже через один или полтора месяца, предположил экономист Нарек Авакян.

По его словам, такое резкое падение рубля может быть связано с ситуацией в Белоруссии и отравлением Алексея Навального.

Авакян отметил, что сейчас рубль слабеет на фоне геополитики, так как существенно усилились геополитические и санкционные риски.

«Если санкции будут жесткими, как изначально предполагалось, то рубль может улететь выше 80 и закрепиться там, потенциально дойти до 100 рублей за доллар и чуть повыше», — сказал эксперт в беседе с URA.RU.

По его прогнозам, это может случиться до президентских выборов в США, плюс-минус через полтора месяца.

Экономист считает, что инаугурация Лукашенко и ситуация с Навальным позволяют сторонникам антироссийских санкций на Западе усилить давление. По мнению Авакяна, именно этого остерегается рынок валют, а опасения инвесторов, как правило, приводят к падению рубля.

При этом эксперт допустил и положительный для России сценарий, по которому рубль останется на прежнем уровне. «Если санкций не будет или они будут помягче, то сильного влияния на рубль они не окажут, — пояснил Авакяг в интервью изданию. — Тогда доллар будет торговаться примерно за 80 рублей».

Ранее сообщалось, что 23 сентября впервые с апреля 2020 года курс доллара превысил 77 рублей, а евро почти достигло отметки в 90 рублей.

В начале сентября аналитики предсказали, что будет с рублем к концу года.