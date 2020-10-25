Эксперт назвал возможный сценарий смены власти в Белоруссии

Уже 6 ноября в Белоруссии может произойти абсолютно законная смена власти, полагает эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец.

По его словам, к передаче фактической власти в руки премьер-министра республики может привести непризнание Западом итогов прошедших в Белоруссии президентских выборов.

Дело в том, что 6 ноября истекает пятый президентский срок Александра Лукашенко, и, в соответствии с белорусской Конституцией, исполняющим обязанности президента республики должен стать премьер-министр Роман Головченко.

«Запад не признает Лукашенко президентом, они должны признать исполняющим обязанности президента Белоруссии Головченко и направить ему 6 ноября телеграмму приветствия», — поделился своими соображениями с URA.RU Болкунец.

Он также предполагает, что в том случае, если Запад признает Головченко легитимным главой государства, белорусская номенклатура также может признать нового исполняющего обязанности президента. По словам эксперта, такой сценарий подразумевает дальнейший арест Лукашенко или его бегство из страны.

Напомним, 13 октября экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила «народный ультиматум» действующему главе государства Александру Лукашенко, дав на его исполнение 13 дней. Оппозиция ожидает, что за это время Лукашенко остановит «насилие на улицах», освободит задержанных и объявит о своей отставке. В противном случае 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

По данным белорусской оппозиции, в последний день «народного ультиматума» на улицы Минска вышли более 100 тысяч протестующих.