В российском лекарстве от гриппа обнаружены противокоронавирусные свойства

Действующее вещество, способное бороться с коронавирусом, обнаружено фармацевтами из подмосковных Химок в новом отечественном препарате от гриппа.

У лекарства пока нет названия, однако его главное действующее вещество — апротинин, который успешно применяют в препаратах от гриппа и ОРВИ, а также в лекарствах, предназначенных для тех, у кого проблемы с поджелудочной железой.

Фармацевты подмосковного производства «ХимРар» задумались об эффективности апротинина в борьбе с COVID-19 благодаря двум механизмам действия препарата: противовирусному и противовоспалительному.

«Данный препарат моделирует действие биологических веществ, блокирует некоторые из них, оказывая противовоспалительное действие», — цитирует «360» медицинского директора группы компаний «ХимРар» Елену Якубову.

По ее словам, апротинин помогает не допустить саморазрушение здоровых клеток организма, к которому приводит цитокиновый шторм при коронавирусе, поражающий легкие, печень и почки.

Для профилактики COVID-19 достаточно будет применять назальный спрей несколько раз в день. Якубова подчеркнула, что безопасность апротинина давно изучена.

«Но бежать в аптеку прямо сейчас за лекарствами, включающими это вещество, думаю, не стоит, — предупредила она. — Раз апротинин начнут применять для новых целей, нужны исследования».

Якубова рассказала, что медперсонал клиники московского медуниверситета в течение трех месяцев использовал препарат в виде назального спрея и в результате ни один человек, участвовавший в этом исследовании, не заболел, несмотря на ежедневную работу с зараженными пациентами в «красной» зоне.

Однако ожидать появление препарата в аптеках можно не раньше весны 2021 года.

Воздержаться от его применения рекомендовано беременным, кормящим мамам, детям до 18 лет, а также тем, у кого аллергия или непереносимость белка.

В мае этого года Минздрав РФ одобрил первый в России препарат, предназначенный для лечения пациентов с COVID-19. Производством лекарства от коронавируса «Авифавир» занимались РФПИ и «ХимРар». 25 июня Минздрав зарегистрировал препарат с торговым названием «Арепливир». Его международное непатентованное (или группировочное, или химическое) название — «Фавипиравир».

Лекарство блокирует размножение вируса в клетке человека, препятствуя тем самым распространению инфекции в организме. По словам врачей, при применении препарата время нахождения инфекции в организме уменьшается практически до четырех дней.

Однако фармакологи обнаружили неприятный побочный эффект от фавипиравира и средства на его основе. У людей, принимающих лекарство, могут нарушиться моторные функции.

Недавно стало известно, что предельная отпускная цена «Фавипиравира» была снижена более чем на 50%. Теперь этот препарат будет стоить максимум 5500 рублей без учета региональных надбавок.