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Фармакологи нашли у препарата от коронавируса новый побочный эффект

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© Станислав Красильников/ТАСС

© Станислав Красильников/ТАСС

Фавипиравир и средства на его основе, которые предназначены для лечения коронавируса, обладают побочным эффектом в виде нарушений моторных функций организма.

К такому выводу пришли фармакологи.

В частности, доцент факультета здравоохранения норвежского университета ОслоМет Юрий Киселев напомнил, что впервые фавипиравир был зарегистрирован в Японии в 2014 году как резервное средство для лечения атипичного гриппа, и до этого широко не применялся.

По его словам, предупреждение о новых побочных эффектах фавипиравира появилось в инструкции к японскому препарату «Авиган», созданном на основе того же вещества. В ней указано на вероятность двигательных нарушений и повышение риска падений. При этом уточняется, что причинно-следственная связь этих явлений с приемом фавипиравира еще не подтверждена.

Кроме того, производители до сих пор не опубликовали ни одного развернутого научного исследования, подтверждающего эффективность препарата.

«Необходима настороженность в отношении новых, недостаточно документированных или ранее не зарегистрированных нежелательных эффектов, например, моторных нарушений и падений», ― приводит газета «Известия» текст документа Росздравнадзора, в котором дан детальный анализ побочных эффектов.

В ведомстве также заверили, что при необходимости в инструкции по применению российских препаратов для лечения COVID-19 «Коронавир» и «Арепливир» могут быть внесены изменения.

© Ведомости/ТАСС

© Ведомости/ТАСС

Ранее сообщалось, что в российских аптеках не оказалось «Арепливира», который позиционируют как препарат для лечения коронавируса в домашних условиях. По словам экспертов, его эффективность не доказана, а стоимость в 12 320 рублей — выше прожиточного минимума.

«Арепливир» часто критикуют за неэффективность и цену. Так, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что препарат стоит так дорого только из-за того, что это чисто коммерческий проект, на котором бизнес пытается заработать.

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