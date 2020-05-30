Первое в России лекарство от коронавируса одобрено Минздравом
- 30 мая 2020, 21:41
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Минздрав РФ одобрил первый в России препарат, предназначенный для лечения пациентов с COVID-19.
Производством лекарства от коронавируса «Авифавир» занимались РФПИ и «ХимРар».
Как следует из информации, размещенной в государственном реестре лекарственных средств, торговое наименование препарата — «Авифавир», а международное непатентованное — Фавипиравир".
Ранее сообщалось, что ученые центра «Вектор» разработали вакцину от COVID-19 в виде капель для носа.
Россия также представила ВОЗ восемь вариантов вакцин от коронавируса.
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