К Новому году могут подорожать самые популярные продукты

Перед Новым годом ожидается подорожание ряда продовольственных товаров, которые составляют рацион большинства россиян.

В частности, директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков предположил, что вырастут цены на макароны, поскольку в их стоимость заложена высокая доля дорожающей продовольственной пшеницы.

По его словам, также поднимутся в цене культуры, идущие на корм скоту: пшеница пятого класса, ячмень и фуражная кукуруза. Из-за этого подорожают молоко и мясо, так как вырастет себестоимость их производства.

«Конверсию корма в килограмм мяса или в литр молока никто не отменял», — пояснил Востриков в беседе с «Вечерней Москвой».

Повышение цен на рыбу и рыбные продукты прогнозирует основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько, полагающий, что российским производителям проще продавать рыбу за границу «с корабля», избегая складские и логистические проблемы.

«Процентов 80 улова с Дальнего Востока отправляют в Азию — креветки, рыбу, причем высокого качества», — рассказал он в интервью газете.

По мнению Рудько, повышения цен можно было бы избежать, если бы правительство ограничило экспорт данной продукции за границу. Так можно было бы насытить российский рынок.

Ранее экономист Константин Селянин предупредил россиян, что пандемия коронавируса COVID-19 вызовет рост цен на целый ряд продуктов питания. По его словам, подорожание начнется еще до конца этого года.

Как писал ridus.ru, производство красной икры может снизиться в этом году на 25—30%, в результате это приведет к ее удорожанию до 60%. Кроме неудачной путины, на повышение цены могут повлиять дополнительные расходы рыбаков, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.

Также сообщалось, что засушливая погода в южных регионах России весной и летом 2020 года рискует обернуться самым низким за последние три года урожаем подсолнечника, что приведет к росту цен на семечки и подсолнечное масло.

Кроме того, нынешней осенью ожидается сильное подорожание картофеля. По словам российских фермеров, повышение цен на этот продукт будет вызвано несколькими факторами. В их числе — пандемия коронавируса, более поздняя посевная кампания и непогода.