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Подорожание икры в России может достичь 60%

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© pixabay.com

© pixabay.com

Из-за того, что в этом году на Дальнем Востоке не удался вылов лососевых, производство красной икры может снизиться на 25−30%, в результате чего это приведет к ее удорожанию до 60%.

Кроме неудачной путины, на повышение цены могут повлиять дополнительные расходы рыбаков, связанные с пандемией коронавируса.

По данным Росрыболовства на 17 августа, в России выловили 220 тысяч тонн тихоокеанских лососей, что на 49% меньше, чем за тот же период 2018 года.

Некоторые крупные поставщики уже уведомили о росте стоимости сырья на 20−60%. «Логично предположить, что при таком рыночном балансе спроса и предложения икра значительно подорожает», — цитирует «360» директора производителя рыбных консервов ГК «Доброфлот» Александра Ефремова.

При этом, несмотря на сокращение производства, острого дефицита красной икры ждать не стоит, считает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

В пресс-службе Федерального агентства по рыболовству РФ сообщили телеканалу, что по прогнозам, будет выловлено 330−350 тысяч тонн лососевых. Это обычный результат, а в условиях пандемии коронавируса нынешние показатели вылова выглядят абсолютно нормальными, заверили в ведомстве.

Напомним, все последние месяцы в России ускоряется продовольственная инфляция. В апрельский рост цен на продукты в месячном выражении и вовсе стал рекордным с 2008 года. Инфляция в середине весны разогналась до 2,2%. Для сравнения, в апреле 2014 года продукты подорожали всего на 1,3%. Среди причин подорожания продуктов — ситуация с коронавирусом, девальвация рубля по отношению к доллару, проблемы с доставкой потребителям.

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