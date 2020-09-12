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Фермеры рассказали, какой продукт резко подорожает осенью

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Нынешней осенью ожидается сильное подорожание картофеля.

По словам российских фермеров, повышение цен на этот продукт будет вызвано несколькими факторами.

В их числе — пандемия коронавируса, более поздняя посевная кампания и непогода.

В беседе с «МК» фермеры рассказали, что они ожидают недобора урожая из-за засухи в Сибири, на Урале, в Алтае и Ставропольском крае, а также подтоплений в Подмосковье, Чувашии и Костроме, в результате которых сильно пострадали поля с картофелем.

Во Всероссийской ассоциации фермеров (АККОР) уточнили изданию, что, хотя пандемия и природные катаклизмы повлияют на сокращение производства овощей в фермерском секторе, это изменение не будет критичным и массовых банкротств не ожидается.

Как писал ранее «Ридус», производство красной икры может снизиться в этом году на 25—30%, в результате это приведет к ее удорожанию до 60%. Кроме неудачной путины, на повышение цены могут повлиять дополнительные расходы рыбаков, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.

Также сообщалось, что засушливая погода в южных регионах России весной и летом 2020 года рискует обернуться самым низким за последние три года урожаем подсолнечника, что приведет к росту цен на семечки и подсолнечное масло.

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