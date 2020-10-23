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После лечения от COVID 97-летнюю участницу ВОВ бросили в подъезде ее дома

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© кадр из видео «РЕН ТВ»

© кадр из видео «РЕН ТВ»

В Москве 97-летняя участница битвы под Сталинградом была брошена медиками в подъезде ее дома после выписки из больницы, где она проходила лечение от коронавируса.

Женщину в тяжелом состоянии доставили до ее дома и оставили в подъезде.

Изначально у пенсионерки был диагностирован перелом ноги, но затем у нее выявили и COVID-19.

После госпитализации сын ветерана потерял с ней связь, так как у нее разрядился мобильный телефон, а зарядки не нашлось.

Хотя пациентку в итоге вылечили от коронавируса, она продолжала находиться в тяжелом состоянии после перенесенного заболевания. Несмотря на это, в больнице приняли решение отправить ее домой.

По прибытии по адресу проживания москвички сотрудники медслужбы выяснили, что дверь квартиры заперта, а ее сына нет дома. Мужчина не знал о выписке матери и уехал, а ключи и документы женщины остались в медучреждении.

Как сообщает «РЕН ТВ», сотрудники соцслужбы позвонили ему и вызвали сотрудников МЧС, а те в свою очередь вызвали полицию. Однако стражи порядка отказались вскрывать квартиру и решили дождаться приезда сына пенсионерки.

В итоге ей пришлось пролежать в подъезде шесть часов. При этом позже выяснилось, что документы пенсионерки были у нее в сумке, но она либо забыла об этом, либо не вовсе не знала.

Телеканал опубликовал видеозапись с камеры наблюдения. На кадрах видно, как женщину на каталке достают из автомобиля медслужбы и закатывают в подъезд.

Ранее сообщалось, что на Ботанической улице в Москве скончалась 48-летняя женщина, которую после госпитализации привезли к ее дому и бросили умирать на лавочке.

Также ridus.ru писал о том, что пенсионера с подтвержденным коронавирусом вернули из московской больницы и оставили у подъезда его дома.

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