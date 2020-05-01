Московского пенсионера с COVID-19 привезли из больницы и бросили в подъезде
- 01 мая 2020, 22:40
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Пенсионера Евгения П. с подтвержденным коронавирусом вернули из московской больницы и оставили у подъезда его дома.
В результате 75-летний мужчина упал в обморок, не дойдя до своей квартиры, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным паблика, в первый раз его госпитализировали с сердечным приступом еще в начале апреля, однако через несколько дней привезли обратно домой, так как больницу начали перепрофилировать под пациентов с коронавирусом.
Второй раз пенсионера госпитализировали вновь с сердечным приступом 18 апреля. Он находился в городской клинической больнице № 36, где через несколько дней у него поднялась температура. После того как тест на коронавирус оказался положительным, заведующая отделением связалась с родственниками москвича и потребовала забрать его домой на изоляцию.
Судя по опубликованным в Сети кадрам, мужчину привезли к его дому и высадили у подъезда. При этом провожать до квартиры не стали.
По информации Telegram-канала, в подъезде пенсионер упал в обморок. Обнаружившие Евгения П. соседи пытались ему помочь, не зная о диагнозе.
В итоге пенсионера госпитализировали в 15-ю инфекционную больницу, а все его соседи по подъезду сейчас находятся под наблюдением врачей.
Ранее сообщалось, что на Ботанической улице в Москве умерла 48-летняя женщина, которую после госпитализации привезли к ее дому и бросили умирать на лавочке.
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