Московского пенсионера с COVID-19 привезли из больницы и бросили в подъезде

Пенсионера Евгения П. с подтвержденным коронавирусом вернули из московской больницы и оставили у подъезда его дома.

В результате 75-летний мужчина упал в обморок, не дойдя до своей квартиры, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным паблика, в первый раз его госпитализировали с сердечным приступом еще в начале апреля, однако через несколько дней привезли обратно домой, так как больницу начали перепрофилировать под пациентов с коронавирусом.

Второй раз пенсионера госпитализировали вновь с сердечным приступом 18 апреля. Он находился в городской клинической больнице № 36, где через несколько дней у него поднялась температура. После того как тест на коронавирус оказался положительным, заведующая отделением связалась с родственниками москвича и потребовала забрать его домой на изоляцию.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, мужчину привезли к его дому и высадили у подъезда. При этом провожать до квартиры не стали.

По информации Telegram-канала, в подъезде пенсионер упал в обморок. Обнаружившие Евгения П. соседи пытались ему помочь, не зная о диагнозе.

В итоге пенсионера госпитализировали в 15-ю инфекционную больницу, а все его соседи по подъезду сейчас находятся под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что на Ботанической улице в Москве умерла 48-летняя женщина, которую после госпитализации привезли к ее дому и бросили умирать на лавочке.