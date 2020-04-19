После госпитализации москвичку бросили умирать у ее дома

На Ботанической улице в Москве умерла 48-летняя женщина, которую после госпитализации привезли к ее дому и бросили умирать на лавочке.

Как стало известно РЕН ТВ, Елена Ч. попала в одну из столичных больниц 17 апреля.

По данным телеканала, у москвички был цирроз печени, и в тот день она почувствовала себя плохо.

Женщину госпитализировали, однако уже 19 апреля ее доставили к дому на социальном такси и бросили на лавочке.

По имеющейся информации, это произошло после безуспешных попыток дозвониться до сына пациентки.

Как сообщает «112», Елену Ч. госпитализировали с пневмонией и в добавок диагностировали цирроз печени. Из опубликованного пабликом видео следует, что женщину привез к ее дому мужчина в защитном костюме, который затем что-то долго объяснял трем местным жительницам.

Тем временем сама больная легла на лавочку, после чего вызванная соседями бригада скорой помощи констатировала ее смерть.

По факту случившегося начата проверка.