После госпитализации москвичку бросили умирать у ее дома
- 19 апреля 2020, 21:50
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На Ботанической улице в Москве умерла 48-летняя женщина, которую после госпитализации привезли к ее дому и бросили умирать на лавочке.
Как стало известно РЕН ТВ, Елена Ч. попала в одну из столичных больниц 17 апреля.
По данным телеканала, у москвички был цирроз печени, и в тот день она почувствовала себя плохо.
Женщину госпитализировали, однако уже 19 апреля ее доставили к дому на социальном такси и бросили на лавочке.
По имеющейся информации, это произошло после безуспешных попыток дозвониться до сына пациентки.
Как сообщает «112», Елену Ч. госпитализировали с пневмонией и в добавок диагностировали цирроз печени. Из опубликованного пабликом видео следует, что женщину привез к ее дому мужчина в защитном костюме, который затем что-то долго объяснял трем местным жительницам.
Тем временем сама больная легла на лавочку, после чего вызванная соседями бригада скорой помощи констатировала ее смерть.
По факту случившегося начата проверка.
Войти через социальные сети: