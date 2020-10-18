В прокуратуре Калмыкии объяснили массовую гибель рыбы в водохранилище

По предварительным данным, масштабный мор рыбы в калмыцком водохранилище произошел из-за критического снижения уровня воды в водоеме, сообщили в прокуратуре республики.

Ранее очевидец опубликовал в Сети видео с усеянным мертвой рыбой берегом водоема.

Следственные органы начали проверку распространенной в интернете информации.

По данным прокуратуры, Аршань-Зельменское водохранилище образовано из талых и дождевых вод. «По предварительной оценке, замор рыбы произошел из-за недостатка кислорода вследствие критического снижения уровня воды в водоеме», — сообщил «РИА Новости» представитель надзорного ведомства.

По результатам проверки, которую в настоящее время проводит прокуратура, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о водных биологических ресурсах, о животном мире и требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как писал ridus.ru, для установления причины произошедшего создана межведомственная группа, в которую входят сотрудники Минприроды и отдела охраны окружающей среды и экологии, а также представители района и муниципального образования. Взяты пробы воды.

Местные жители предположили, что причиной гибели рыбы стали выбросы волгоградских заводов и фабрик.

Напомним, 10 октября на территории Кежемского района Красноярского края был введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов в реку Ангара.

В начале октября стало известно, что в районе Халактырского пляжа на Камчатке специалисты выявили загрязнение прибрежных вод в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. По предварительным данным, отравление воды было вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера. Краевое управление Следственного комитета РФ начало проверку по факту распространения в СМИ сведений о массовой гибели морских животных в районе бухт Авачинского залива.