В калмыцком водохранилище произошел масштабный мор рыбы

После появления в СМИ сообщений о массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище следственные органы начали проверку.

Как сообщил изданию «Подъём» министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии Очир Джамбинов, в настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего.

Для этого создана межведомственная группа, в которую входят сотрудники Минприроды и отдела охраны окружающей среды и экологии, а также представители района и муниципального образования. Взяты пробы воды.

Очевидец опубликовал в Сети видео с усеянным мертвой рыбой берегом водоема. По словам автора ролика, зловонный запах чувствуется даже в нескольких километрах от водохранилища.

Местные жители предположили, что причиной гибели рыбы стали выбросы волгоградских заводов и фабрик, пишет паблик.

«Следователи СК России в ходе доследственной проверки тщательно проверят все доводы, изложенные в информации СМИ», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Республике Калмыкия.

Как отмечает «РЕН ТВ», Аршань-Зельменское водохранилище — старейший в Калмыкии водоем, образованный в 1935—1937 годах.

Ранее сообщалось, что 10 октября на территории Кежемского района Красноярского края был введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов в реку Ангара.



В начале октября стало известно, что в районе Халактырского пляжа на Камчатке специалисты выявили загрязнение прибрежных вод в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. По предварительным данным, отравление воды было вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера. Краевое управление Следственного комитета РФ начало проверку по факту распространения в СМИ сведений о массовой гибели морских животных в районе бухт Авачинского залива.

