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Видео: тысячи морских животных выбросило на берег на Камчатке

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кадр из видео

кадр из видео

Массовый выброс мертвых морских животных на Халактырский пляж на Камчатке, вероятно, произошел из-за химического загрязнения воды, сообщил врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

Он отметил, что аналогичная ситуация отмечается еще на двух пляжах неподалеку.

Еще во вторник, 29 сентября, о возникшей проблеме сообщил глава региона Владимир Солодов. По его словам, местные серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже и пожаловались на то, что у них опухали глаза и было раздражение на коже.

Пробы воды показали превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, а фенолов — в два раза. Власти предупредили местных жителей о загрязнении морской воды, предположительно, техническим маслом, что представляет некоторую угрозу для здоровья людей. Прокуратура организовала проверку, сообщает РИА Новости.

vk.com

vk.com

В Instagram появилось видео с Халактырского пляжа, который усеян мертвыми морскими звездами и морскими ежами. В объектив камеры также попал мертвый осьминог.

Отмечается, что этот пляж пользуется большой популярностью у туристов из-за черного песка.

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