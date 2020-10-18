В ходе акции в Минске произошла стычка между силовиками и протестующими

Во время очередной акции протеста в Минске между силовиками и протестующими произошла стычка.

Правоохранители применили, предположительно, светошумовые гранаты и сделали предупредительные выстрелы резиновыми пулями после того, как протестующие начали бросать камни в их транспорт.

Судя по опубликованным TUT. BY кадрам, силовики бросали на асфальт что-то, похожее по звуку на светошумовые гранаты, а также были слышны хлопки, похожие на выстрелы.

Это происходило возле универмага «Беларусь», к которому демонстранты отступили, наткнувшись на кордон силовиков в районе пересечения Партизанского проспекта и улицы Кулешова.

Как рассказал «РИА Новости» очевидец, кто-то из толпы призвал кидать в силовиков камнями, в результате чего брошенный кем-то камень разбил стекло микроавтобуса, в котором приехали силовики. Автомобиль сразу же уехал.

После этого инцидента протестующие решили еще отойти назад.

В ГУВД Мингорисполкома сообщили агентству, что правоохранители произвели в районе Партизанского проспекта в Минске несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями после того, как часть демонстрантов начала закидывать их транспорт камнями.

До этого многотысячная толпа протестующих заполнила в этом районе весь проспект, включая тротуар и проезжую часть. Движение транспорта по нему остановилось.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич заявил о готовности силовиков применить боевое оружие для поддержания порядка в Минске. По его словам, в связи с тем, что протесты стали организованными и крайне радикальными, сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие.

Также сообщалось, что 11 октября разгонять протестующих в Минске стали с особой жестокостью. Опубликовано видео, на котором неизвестные в балаклавах применяют дубинки в отношении демонстрантов.