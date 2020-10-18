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В ходе акции в Минске произошла стычка между силовиками и протестующими

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© TUT.BY

© TUT.BY

Во время очередной акции протеста в Минске между силовиками и протестующими произошла стычка.

Правоохранители применили, предположительно, светошумовые гранаты и сделали предупредительные выстрелы резиновыми пулями после того, как протестующие начали бросать камни в их транспорт.

Судя по опубликованным TUT. BY кадрам, силовики бросали на асфальт что-то, похожее по звуку на светошумовые гранаты, а также были слышны хлопки, похожие на выстрелы.

Это происходило возле универмага «Беларусь», к которому демонстранты отступили, наткнувшись на кордон силовиков в районе пересечения Партизанского проспекта и улицы Кулешова.

Как рассказал «РИА Новости» очевидец, кто-то из толпы призвал кидать в силовиков камнями, в результате чего брошенный кем-то камень разбил стекло микроавтобуса, в котором приехали силовики. Автомобиль сразу же уехал.

После этого инцидента протестующие решили еще отойти назад.

В ГУВД Мингорисполкома сообщили агентству, что правоохранители произвели в районе Партизанского проспекта в Минске несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями после того, как часть демонстрантов начала закидывать их транспорт камнями.

До этого многотысячная толпа протестующих заполнила в этом районе весь проспект, включая тротуар и проезжую часть. Движение транспорта по нему остановилось.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич заявил о готовности силовиков применить боевое оружие для поддержания порядка в Минске. По его словам, в связи с тем, что протесты стали организованными и крайне радикальными, сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие.

Также сообщалось, что 11 октября разгонять протестующих в Минске стали с особой жестокостью. Опубликовано видео, на котором неизвестные в балаклавах применяют дубинки в отношении демонстрантов.

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Комментарии (2)

  • Small ae0ce2293c
    ppp hhhсегодня, 20:25

    Пара тихановских- хорошо продуманный и подготовленный проект запада ,Имидж кухарки был создан не случайно, все устали от воров гос. бюджета,a она вроде, как своя, поэтому ее поддерживают женщины. Это вроде выборов на Украине после фильма "Cлуга народа". Тихановские -западные агенты и деньги которые у них нашли, реально существуют. И не планировалось никакой сакральной жертвы "тихановской светланы," а это заранее продуманный ход побега, как бы несчастной, обиженной женщины, которая в дальнейшем, как бы попала под влияние запада. На самом деле она уверенная в себе, хорошо проплаченная "акула "и хорошо понимает, что делает и она и ее муж. Я уверен в том ,что мы не знаем, давно ли они работают на запад и какую подрывную деятельность каждый из них вел. Но то, что это политтехнологии не вызывает сомнений.

  • Small ae0ce2293c
    ppp hhhсегодня, 20:25

    Пара тихановских- хорошо продуманный и подготовленный проект запада ,Имидж кухарки был создан не случайно, все устали от воров гос. бюджета,a она вроде, как своя, поэтому ее поддерживают женщины. Это вроде выборов на Украине после фильма "Cлуга народа". Тихановские -западные агенты и деньги которые у них нашли, реально существуют. И не планировалось никакой сакральной жертвы "тихановской светланы," а это заранее продуманный ход побега, как бы несчастной, обиженной женщины, которая в дальнейшем, как бы попала под влияние запада. На самом деле она уверенная в себе, хорошо проплаченная "акула "и хорошо понимает, что делает и она и ее муж. Я уверен в том ,что мы не знаем, давно ли они работают на запад и какую подрывную деятельность каждый из них вел. Но то, что это политтехнологии не вызывает сомнений.

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