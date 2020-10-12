Белорусские силовики готовы применить боевое оружие против протестующих

О готовности силовиков применить боевое оружие для поддержания порядка в Минске заявил первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич.

По его словам, в связи с тем, что протесты стали организованными и крайне радикальными, сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие.

В своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, Казакевич также отметил «постепенное затухание протестного движения как по территории, так и по массовости».

При этом он обратил внимание, что минские протесты радикализировались, свидетельством чему явились акции в белорусской столице в минувшее воскресенье. По словам замминистра, еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи — баррикады и горящие покрышки. «Ничего общего с гражданским протестом это не имеет», — подчеркнул Казакевич, добавив, что Белоруссию «пытаются ввергнуть в хаос девяностых, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции».

Ранее пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова сообщила, что в акциях протеста 11 октября в Белоруссии приняли участие около 11 тысяч человек, были задержаны 713 человек.

Примечательно, что, по данным сайта правозащитного центра «Весна», были задержаны более 400 участников несогласованных акций протеста в разных городах страны.

За два с небольшим месяца в Минске правоохранительные органы задержали более трех тысяч участников несанкционированных протестных акций. Об этом заявил прокурор города.



Также сообщалось, что 11 октября разгонять протестующих в Минске стали с особой жестокостью. Опубликовано видео, на котором неизвестные в балаклавах применяют дубинки в отношении демонстрантов.