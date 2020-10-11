В Минске силовики стали избивать протестующих дубинками

В воскресенье, 11 октября, разгонять протестующих в Минске стали с особой жестокостью.

Опубликовано видео, на котором неизвестные в балаклавах применяют дубинки в отношении демонстрантов.

На кадрах видно, как некоторые из избиваемых пытаются дать отпор.

В сети также появилось фотография с людьми, получившими ранения головы во время разгона у стелы «Минск — город-герой».

Как отмечает TUT. BY, таких жестких столкновений на улицах белорусской столицы не было практически два месяца.

По информации «Интерфакса», силовики также применили в Минске водометы для разгона колонны протестующих из нескольких тысяч человек, которые направлялись от Дворца спорта в сторону проспекта Независимости. Также были применены светошумовые гранаты, после чего люди стали разбегаться.

Возле стелы усиленные наряды ОМОНа проводили жесткие задержания. Сотрудники правоохранительных органов в основном задерживали мужчин, а участвующих в акции женщин призывали разойтись по домам.

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила уже о задержании более 20 журналистов. «На данный момент в Минске задержаны 17 журналистов, в Гродно — четыре, в Витебске — двое», — информирует БАЖ в своем телеграм-канале.

Согласно данным правозащитного центра «Весна», среди задержанных есть журналисты как российских, так и местных СМИ, в том числе государственных.

Как писал ранее ridus.ru, в Минске задержали группу журналистов ТАСС, освещавших акции протеста. Вначале сообщалось о трех задержанных — Наталии Федосенко, Гаврииле Григорове и Валерии Степченкове. Затем выяснилось, что был задержан еще один сотрудник агентства.

Напомним, еще во время первых акций протеста 9−10 августа местная милиция проводила массовые задержания, не делая исключений и для сотрудников прессы. Несколько корреспондентов, включая журналиста и водителя белорусской редакции «Комсомольской правды» Геннадия Можейко и Антона Кулеша, были избиты. Более десяти российских журналистов были задержаны, а потом выдворены в РФ. Некоторым после этого въезд в Белоруссию был запрещен на сроки от трех до пяти лет.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с содержащимися под стражей представителями оппозиции и обсудил с ними проект новой конституции страны.