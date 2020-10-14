Эксперт: избирательная система США одна из худших в мире
- 14 октября 2020, 16:16
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Избирательная система США не предполагает проведения демократических выборов президента страны. К такому выводу пришел директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.
По его мнению, американская избирательная система одна из худших в мире. Григорьев отметил, что есть «целый ряд примеров, когда президентом США становился не тот кандидат, за которого проголосовало большинство избирателей».
Как мы знаем, в ходе последних выборов за действующего главу государства Дональда Трампа проголосовало меньшинство. Это, безусловно, нельзя считать демократическим выбором. На протяжении многих лет мы наблюдаем использование в Соединенных Штатах административного ресурса. Причем это не только наше мнение. Президент США Трамп тоже говорил, что результаты прошлых выборов в двух штатах были сфальсифицированы, — пояснил Григорьев во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Еще, утверждает эксперт, в ряде регионов США запрещено приглашать на избирательные участки международных наблюдателей.
«Были заявления прокуроров штатов, что они будут арестовывать любого международного наблюдателя, который подойдет к избирательному участку», — заявил Максим Григорьев.
Ранее ridus.ru рассказывал о рассылке в США избирательных бюллетеней, адресованных давно умершим гражданам.
Напомним, что 3 ноября в США состоятся выборы президента. В них в качестве кандидатов принимают участие действующий глава государства Дональд Трамп, представляющий республиканцев, и Джо Байден, баллотировавшийся от демократов.
Более миллиона американцев проголосовали досрочно.
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