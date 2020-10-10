В США появились бюллетени для голосования, адресованные мертвым избирателям

В США появились избирательные бюллетени для голосования, адресованные гражданам, которые уже умерли. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Я сын Джона и Гертруды Томпсонов. Оба скончались более десяти лет назад, однако они получили бюллетени для голосования на предстоящих выборах. Я дал Ричарду Гренеллу разрешение разместить фотографии эти бюллетеней и попросил выяснить, почему моим родителям были отправлены данные документы для голосования на президентских выборах в 2020 году», — написал в своем микроблоге Том Томпсон.

Напомним, что 3 ноября в США состоятся выборы президента. В них в качестве кандидатов принимают участие действующий глава государства Дональд Трамп, представляющий республиканцев, и Джо Байден, баллотировавшийся от демократов.