найти ×
   
  • USD -0.89
    77.03
  • EUR -0.98
    90.72
СохранитьСохранено0
×

003155

В США появились бюллетени для голосования, адресованные мертвым избирателям

Small f632c44589
© pixabay.com

© pixabay.com

В США появились избирательные бюллетени для голосования, адресованные гражданам, которые уже умерли. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Я сын Джона и Гертруды Томпсонов. Оба скончались более десяти лет назад, однако они получили бюллетени для голосования на предстоящих выборах. Я дал Ричарду Гренеллу разрешение разместить фотографии эти бюллетеней и попросил выяснить, почему моим родителям были отправлены данные документы для голосования на президентских выборах в 2020 году», — написал в своем микроблоге Том Томпсон.

Напомним, что 3 ноября в США состоятся выборы президента. В них в качестве кандидатов принимают участие действующий глава государства Дональд Трамп, представляющий республиканцев, и Джо Байден, баллотировавшийся от демократов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Спорт
А нужен ли России такой футбол
20241751читать позжечитаю позже
Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен
60119191читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Как «рисовать картину жизни» для борьбы с осенней хандрой

Не спешите к психиатру, станьте художником и обновите интерьер.

003085читать позжечитаю позже

Здоровье
Каким обогревателем лучше пользоваться осенью29 сентября

Дополнением к нему может стать увлажнитель воздуха.

-804225читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM