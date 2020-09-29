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Более миллиона американцев проголосовали на выборах президента США по почте

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Более миллиона американцев уже отдали свои голоса в ходе досрочного голосования на выборах президента США. По данным наблюдателей, это абсолютный рекорд по количеству участников такого голосования за всю историю выборов в Соединенных Штатах Америки.

Беспрецедентный всплеск досрочного голосования, которое, как известно, проходит по почте, связывают с новыми законами, которые были приняты, чтобы обезопасить людей в период распространения коронавируса.

«Никогда такое количество людей не голосовало на президентских выборах заранее. Мы оказались на неизведанной территории», — рассказал газете The Independent профессор политологии из Флоридского университета Майкл Макдональд.

По его словам, в 2016 году в досрочном голосовании принимали участие всего 9525 человек.

Пандемия коронавируса привела в этом году к существенному росту числа людей, желающих проголосовать по электронной почте, поскольку многие в день выборов предпочли бы остаться дома, — сказал Макдональд.

Согласно статистике, которую приводит издание The Independent, досрочное голосование прошло в 13 штатах. Участие в досрочном голосовании приняли 1 012 211 американцев.

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