«Это порочный путь»: вирусолог о «стадном» иммунитете к COVID

На днях глаза ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выступил с заявлением, в котором назвал стратегию получения коллективного иммунитета к коронавирусу неэтичной. По мнению ВОЗ, страны, которые отказываются от ограничений и надеются на получение популяционного иммунитета, еще долго будут бороться с пандемией.

«Ридус» пообщался с учеными и выяснил, что из себя представляет коллективный иммунитет и нужно ли за ним гнаться.

Как работает коллективный иммунитет?

Под коллективным иммунитетом понимается определенное состояние популяции, когда вспышка какого-то заболевания не приводит к большому количеству заболевших и умерших. Это происходит потому, что у большинства уже есть иммунитет к этому заболеванию.

Другими словами, когда часть населения становится невосприимчивой к инфекции, остальные получают защиту за ее счет. Конечно, люди, имеющие иммунитет, все еще могут заболеть, но это единичные случаи.



По такому сценарию решила пойти, например, Швеция. Местные власти не ввели строгий карантин, не остановили работу на производствах и других предприятиях. Правительство лишь дало рекомендации носить маски в общественных местах и чаще мыть руки.

Сначала план шведов неплохо работал, но со временем количество смертей и заболевших стало больше, чем в соседних странах.

Сейчас в Швеции около 100 тысяч заболевших и 5900 умерших. А в соседних Норвегии и Финляндии, которые ввели ограничения, 15 700 заболевших, 277 умерших и 12 500 заболевших, 346 умерших соответственно.



Недавно шведские медики признались, что если бы можно было вернуться в начало эпидемии, имея при этом нынешние знания о коронавирусе, то «стоило бы выбрать нечто среднее между тем, что было сделано в Швеции, и тем, что в остальном мире».

С тем, что шведская стратегия оказалась не такой безопасной, согласен и вирусолог Виктор Зуев.

Наконец-то все поняли, что шведская стратегия ошибочна. В Швеции закончилось все плохо: большая смертность, большое количество заболевших. Единственная верная стратегия — это массовая вакцинация. Только вакцина сможет создать иммунную прослойку, которая позволит победить пандемию. А создавать эту прослойку, отдавая наши жизни на растерзание коронавирусу, — это порочный путь, — пояснил ridus.ru доктор медицинских наук, профессор, член Президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института им. Гамалеи Виктор Зуев.

Вовремя передумали

По пути Швеции ранее пытались пойти власти Великобритании и Нидерландов. Но вовремя передумали и решили прислушаться к ВОЗ. Напомним, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала ввести карантин, проводить массовое тестирование и перейти на удаленку.



Однако ВОЗ не исключает, что к коронавирусу можно выработать популяционный иммунитет. Но это процесс небыстрый. Чтобы рассчитать вероятность получения коллективного иммунитета, надо воспользоваться формулой 1−1/R0, где R0 — это среднее количество человек, которое заражает каждый больной, если этому не мешать.

Для каждого заболевания эта доля будет своя, так как все вирусы разные. Контагиозность может отличаться: чем легче передается патоген, тем больше людей нужно. Заранее и точно предсказать время выработки иммунитета невозможно. Также сложно предсказать падение или рост числа заболевших, потому что существует много стратегических моделей. У каждой страны свой подход. Кто-то (например, шведы) выбрал свой путь — игнорирование пандемии и выработку коллективного иммунитета. Италия, США пошли по своим сценариям. У нас ситуация другая, поэтому ни одна из ранее предложенных моделей на 100% не подходит, — пояснил ridus.ru вирусолог ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

Есть два пути

Если вспомнить прошлые эпидемии, то ученые не могут назвать позитивные примеры, когда стратегия получения коллективного иммунитета срабатывала только за счет выжидания.

Например, если применить вышеупомянутую формулу к кори, то для образования коллективного иммунитета нужно, чтобы защитой было обеспечено почти все население — 95%.

Ситуация с коронавирусом SARS-CoV-2 лучше, чем с корью. Данные исследований показывают, что его R0 составляет примерно 2,3—5,4. Это средний показатель, для которого достаточно 60—70% защищенных.