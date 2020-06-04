В Швеции признали ошибки в борьбе с COVID-19

Швеция пожертвовала слишком большим количеством жизней во время пандемии. Меры, которые приняли власти против COVID-19, могли бы быть эффективнее. Они оказались недостаточно жесткими, считает главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл в интервью местному радио.

«В то время, пока все страны сразу включили все меры, Швеция стала одной из немногих стран, которая ограничивала все постепенно. В итоге слишком многие погибли», — цитирует слова Тегнелла URA.RU.

Шведский медик признал, что если можно было бы вернуть время вспять, то при нынешних знаниях о коронавирусе «стоило бы выбрать нечто среднее между тем, что было сделано в Швеции и в остальном мире».

По словам Тегнелла, Швеция оказалась одной из немногих стран, вводивших ограничения поступательно, не пытаясь лишить своих граждан привычного комфорта.

«Однако проблема в том, что предположить, какая из мер будет наиболее эффективной, не мог никто», — приводит его слова сайт РЕН ТВ.

Полная картина стала ясна намного позднее, добавил эпидемиолог.

«Потом, возможно, мы извлечем из этого какой-то урок относительно того, что еще кроме принятых нами мер можно было бы сделать без введения полного карантина», — приводит высказывание Тегнелла ФАН.

Ранее медик уже говорил в беседе с тележурналистами, что шведским властям следовало бы сконцентрироваться на защите от коронавируса пожилых людей. Однако они не уделили должного внимания, к примеру, домам престарелых.

Официальная статистика по COVID-19 в Швеции такова: 38 589 зараженных, 4468 погибших. Смертность составила 11,6% или 43,24 летальных исходов на 100 тысяч населения.

При этом в соседних странах показатели намного ниже: Финляндия — 318 погибших, 4,6%, 5,76 на 100 тысяч, Норвегия — 236, 2,8%, 4,44, Дания — 576, 4,8%, 9,94.

Швеция решила ввести запрет на проведение мероприятий с числом участников более 50, но других жестких мер не приняла. Власти не стали ограничивать работу школ, мешать людям выходить на улицы, закрывать границы. Курс был взят на выработку коллективного иммунитета. По мнению медицинских экспертов, карантин только мешает этому.