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Глава ВОЗ рассказал о неэтичной стратегии борьбы с COVID

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выступил с заявлением, в котором объяснил, почему странам стоит отказаться от идеи получения популяционного иммунитета к коронавирусу.

По мнению Тедроса, в рамках пандемии COVID-19 приобретение коллективного иммунитета — это цель, которой не удастся быстро достичь. Отказываться от карантинных мер сейчас «просто неэтично».

Никогда в истории общественного здравоохранения коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку вируса. Популяционный иммунитет достигается путем защиты людей от вируса, а не путем воздействия на них, — заявил глава ВОЗ.

На брифинге для СМИ в понедельник, 12 октября, Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что чиновники здравоохранения обычно стремятся достичь коллективного иммунитета путем вакцинации. Он также отметил, что для получения «иммунитета толпы» от высокоинфекционного заболевания (например, кори) около 95% населения должно быть иммунизировано.

На сегодняшний день ученым известно не так много о новом коронавирусе, чтобы подвергать людей опасности. К тому же нет четкого понимания, какой иммунитет вырабатывается у переболевших коронавирусом.

У ВОЗ есть несколько задокументированных случаев, когда люди повторно заражались COVID-19. Они переносили болезнь не намного легче, чем в первый раз.

Тедрос Аданом Гебрейесус предположил, что большинство людей, по-видимому, развивают какой-то иммунный ответ. Но неизвестно, как долго работает эта защита и насколько эффективно.

По оценкам ВОЗ, менее 10% населения имеет какой-либо иммунитет к коронавирусу, а это означает, что подавляющее большинство населения мира остается восприимчивым к новой инфекции.

Позволять опасному вирусу, о котором мы еще не так много знаем, свободно разгуливать по миру — это просто неэтично. Как сообщают нам представители разных стран, в Европе и Америке фиксируется всплеск заболевших, заключил глава ВОЗ.
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