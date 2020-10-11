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«Засуженная» Трусова все-таки победила ученицу Тутберидзе на Кубке России

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© Гавриил Григоров/ТАСС

© Гавриил Григоров/ТАСС

Благодаря характеру и высокому мастерству фигуристке Александре Трусовой удалось взять верх над воспитанницей тренера Этери Тутберидзе Камилой Валиевой и одержать яркую победу на этапе Кубка России.

Напомним, после короткой программы Валиева лидировала с большим отрывом. До мирового рекорда в короткой программе, установленного Аленой Косторной, ей не хватило всего 0,35 балла.

Трусова же заняла лишь третье место, что очень сильно возмутило ее болельщиков. Они даже освистали судей, посчитав, что Валиевой поставили слишком высокие баллы.

Однако Трусову этот скандал не выбил из колеи. Она с блеском откатала произвольную программу и по сумме обошла Валиеву почти на 7 баллов, хотя уступала ей 10.

© Гавриил Григоров/ТАСС

© Гавриил Григоров/ТАСС

Как сказал в интервью «РИА Новости» тренер Александр Жулин, победа Александры Трусовой на втором этапе Кубка России не вызывает сомнений. «Она проявила огромный спортивный характер, включила в программу три четверных. Это вызывает огромное уважение», — отметил он. Жулин добавил, что «судьи отсудили справедливо».

Ранее ridus.ru писал о том, что двукратная победительница юниорских чемпионатов мира и бронзовый призер европейского первенства 15-летняя Трусова покинула группу Этери Тутберидзе в мае. Переход сопровождался «разборками» между бывшим тренером и новым.

Трусову за смену тренера также пообещали исключить из школы.

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