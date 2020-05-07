Трусову отчислят из школы «Самбо-70» после ухода от Тутберидзе

Фигуристке Александре Трусовой придется покинуть Центр спорта и образования «Самбо-70», если она прекратит тренироваться у тренера Этери Тутберидзе. Этого требует устав школы, заявил директор учебного заведения Ренат Лайшев.

«Трусова сейчас в девятом классе. Но в случае, если спортсмен решает тренироваться в другом месте, согласно уставу, мы будем обязаны его отчислить из общеобразовательной школы», — написал он в Instagram.

СМИ 6 мая сообщили о том, что юная фигуристка, в свои 15 лет ставшая бронзовым призером чемпионата Европы, ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Лайшев напомнил, что Трусова не только тренируется в системе «Самбо-70», но и учится в школе, которую ранее окончила Евгения Медведева, а в нынешнем году будет оканчивать Алина Загитова.

За 50 лет в центре была разработана уникальная система, дающая спортсменам максимальную поддержку. При этом в «Самбо-70», где развивают 26 видов спорта, никогда «не сталкивались с такой некорректной ситуацией с переходами, как в фигурном катании», отметил Лайшев.

«Всегда решение о переходе спортсмена такого уровня принимается с руководством Департамента спорта, руководством спортивных школ. Ведь именно они на протяжении всей карьеры финансируют спортсменов, организуют тренировки, выезды на соревнования, решают множество вопросов, в том числе и личных. Совершать переход, не проведя переговоров, не обсудив это со всеми заинтересованными сторонами, тем более, в такой критический момент, когда вся страна сосредоточена на преодолении общей беды, можно назвать предательством», — считает он.

Лайшев напомнил, что с такими ситуациями в «Самбо-70» уже сталкивались. Многие завидуют таланту Тутберидзе и пытаются переманить ее учеников. Однако «некрасивые уходы не принесли желаемого результата».

