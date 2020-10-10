На Кубке России по фигурному катанию разразился скандал из-за оценок

Во время исполнения короткой программы у женщин на втором этапе Кубка России в Москве разразился скандал.

Оценки, выставленные Камиле Валиевой, которая тренируется у Этери Тутберидзе, вызвали бурю негодования у зрителей.

Некоторые болельщики освистали судей, посчитав, что спортсменке поставили слишком высокие баллы.

В итоге Валиева захватила лидерство. До мирового рекорда в короткой программе, установленного Аленой Косторной, ей не хватило всего 0,35 балла, сообщает «РЕН ТВ».

Любители фигурного катания увидели в этом странность, поскольку Косторная в свои лучшие прокаты вставляла сверхсложный элемент тройной аксель, а Валиева набрала почти ту же сумму баллов с акселем в 2,5 оборота.

Возмутил болельщиков и тот факт, что Александра Трусова, перешедшая от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, заняла лишь третье место.

Александра Трусова © Гавриил Григоров/ТАСС

Как отмечает телеканал, этапы Кубка России всегда проводятся несколько по иным правилам, чем международные турниры. У судей, например, есть возможность давать бонусные очки за необычные вращения или исполнение сложного четверного прыжка. Из оценок Валиевой следует, что судьи отметили бонусами все три ее вращения.

Ранее стало известно, что двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева подтвердила свое возвращение в группу Этери Тутберидзе.

Напомним, Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе в мае 2018 года. Фигуристка начала тренироваться в Канаде у Брайана Орсера, продолжив выступать за Россию.