Названы лучшие в России места для укрепления нервной системы

По итогам опроса пользователей соцсетей, приуроченного ко Всемирному дню психического здоровья (10 октября), выяснилось, где в России лучше всего укреплять нервную систему.

Оказалось, что большинство россиян (38,24%) предпочитают лечить нервы в Крыму.

На курорты Кавказских Минеральных Вод ездят восстанавливать психическое здоровье 18,63% респондентов.

Тройку лидеров замкнул Краснодарский край, который считают лучшим для этой цели 16,67% опрошенных.

© Игорь Онучин/ТАСС

По данным опроса, проведенного российским сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, россияне также отправляются подлечить нервишки в Алтайский край и республику Алтай (12,75%), Ленинградскую область (4,9%) и Калининградскую область (2,94%).

В топ-10 также вошли Башкирия (1,96%), Татарстан (1,96%), Московская (0,98%) и Кемеровская области (0,98%).

Ранее был составлен рейтинг самых популярных лечебных курортов в России. Его также возглавил Крым.

Кроме того, были названы самые популярные оздоровительные курорты страны. Этот список возглавили санатории Краснодарского края.