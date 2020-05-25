Названы самые популярные оздоровительные курорты России

Список самых популярных российских курортов для лечебно-оздоровительного отдыха возглавили санатории Краснодарского края.

Этот рейтинг, составленный туристическим порталом «ТурСтат», основан на данных спроса на санаторно-курортный отдых сервиса бронирования санаториев.

Оказалось, что наибольшей популярностью пользуются курорты Краснодарского края и Ставрополья. В топ-5 курортов для летнего оздоровительного и лечебного отдыха вошли санатории Сочи, Анапы, Кисловодска, Пятигорска и Ессентуков. В топ-10 также попали курорты Крыма, Башкирии и Алтая.

На портале отмечается, что средняя сумма, которую готовы потратить россияне за проживание, питание и лечение в санаториях Сочи, составляет 2,8 тысячи рублей в сутки, в Анапе — 2,5 тысячи, а в Крыму — 2,4 тысячи.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что этим летом у россиян могут быть популярны самостоятельные поездки на автомобиле с палатками.

При этом председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выразил предположение, что отечественные курорты могут заработать с 1 июля практически по всей стране.



Как сообщал «Ридус», в июне 2019 года лучшими курортами России для летнего отдыха с детьми были признаны Анапа и Курортный район Санкт-Петербурга (побережье Финского залива). В топ-5 также вошли озеро Байкал и Евпатория.