Составлен рейтинг самых популярных лечебных курортов в России

По данным спроса сервиса бронирования санаториев, наибольшей популярностью у россиян в июле 2020 года пользуется Крым.

Второе место занимает Сочи, а третье — Анапа.

В топ-10 также входят Кисловодск, Ессентуки, Геленджик, Пятигорск, Железноводск, Башкирия и Московская область, сообщает ТурСтат.

Как пишет издание, в санаториях Крыма за проживание, питание и лечение придется заплатить в среднем 3450 рублей в сутки, в Сочи — 3900 рублей, а в Анапе — 3760 рублей.

На курортах Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье цена варьируется от 3100 до 3600 тысячи рублей в сутки. В Башкирии отдых в санатории в среднем обойдется в 3200 рублей, а в Подмосковье — 3800 рублей.

Дешевле всего можно отдохнуть в санаториях Самарской области и Карелии, где за сутки запрашивают 2500 рублей.